Vicepresidente de EE UU Mike Pence expresó su apoyo a Juan Guaidó

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, habló por telefono este martes con el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, Juan Guaidó, para darle su respaldo como dirigente opositor.

El funcionario de la administración del presidente Donald Trump le expresó su rechazo a Nicolás Maduro y le aseguró que reconocen al Parlamento venezolano como el "único cuerpo democrático y legítimo del país".

"El vicepresidente enfatizó que el objetivo de Estados Unidos y de todas las naciones amantes de la libertad trabajan para lograr la restauración de la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Pence instó a Guaidó a que trabaje para lograr la unidad de todos los factores políticos y le aseguró el apoyo completo de EE UU", indicó el funcionario mediante Twitter.

Miembros del Congreso norteamericano también han dado su apoyo al diputado oriundo del estado Vargas, y desconocen a Maduro como primera autoridad de Venezuela.

Marco Rubio, senador estadounidense de Florida, dijo que EE UU debería reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente legítimo de Venezuela.

"Bajo la Constitución de Venezuela en ausencia de un presidente, el jefe de la Asamblea Nacional asume el poder hasta nuevas elecciones", alegó Rubio en su cuenta de Twitter.

Honored to speak to Juan Guaido, President of the National Assembly of Venezuela - a courageous man standing up for freedom & democracy! pic.twitter.com/VQR20PbU6J