Vente Venezuela se pronunció sobre la detención de Requesens

Vente Venezuela rechazó la detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional (AN), por funcionarios del Servicio de Bolivariano de Inteligencia este martes.

“Desde Vente Venezuela, particularmente desde nuestra bancada en el parlamento, rechazamos y condenamos no sólo el secuestro del diputado Juan Requesens, sino la violación del artículo 200 de nuestra Constitución. Solo la AN tiene competencia en esta materia y, como hemos reiterado, no reconocemos a la ilegítima constituyente, ni ninguno de sus actos”, indicó en un comunicado.

El movimiento político señaló que es una obligación que la dirigencia de la oposición y el Parlamento demuestren que están dispuestos a actuar en beneficio al país.

“Reivindicamos el mandato de más de siete millones de venezolanos del 16 de julio de 2017 para que rescatemos la República y avancemos con la transición a la democracia. Para ello, insistimos: no aceptamos falsos diálogos, ni farsas electorales, y mucho menos avalamos convivencia con el régimen bajo iniciativas de negociación tuteladas por la comunidad internacional”, comentó Vente.

Señaló que no negociarán con el gobierno y que su objetivo inmediato es la salida de Nicolás Maduro de la presidencia.

Con información de nota de prensa