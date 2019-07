Vecchio, Tarre-Briceño y Almagro conmemoraron el natalicio de Bolívar

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, conmemoró este miércoles 24 de julio el nacimiento del Libertador Simón Bolívar.

Desde la plaza Bolívar de Washington, Almagro, en compañía del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, el embajador ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, y otras personalidades, llevó un arreglo floral a la estatua del libertador.

“Hoy el Consejo Permanente de la OEA homenajeó a Simón Bolívar. Como Libertador mantuvo su fe en lograr la libertad para muchos países de América del Sur, pese a las dificultades que debió sortear. No en vano dijo: 'Amo la libertad de América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificios”, escribió el secretario en su Twitter, red social en la que publicó dos fotografías de la actividad.

“A 236 años del Natalicio de nuestro Libertador Simón Bolívar, los venezolanos luchamos nuevamente contra la opresión de un régimen criminal que solo persigue esclavizarnos mediante la usurpación. Luchamos por restablecer nuestra libertad y nuestra democracia. ¡Lo vamos a lograr!”, dijo Vecchio.

Otros políticos se pronunciaron sobre la fecha: “Hoy honramos el hombre entregado a la libertad de Venezuela”, expresó Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

Por su parte, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe conmemoró a Bolívar y recordó una de las contiendas más representativas de la historia de Venezuela: “La Batalla del Lago de Maracaibo, fundamental en la consolidación de la Independencia, fue en una fecha como hoy en 1823. Honor al almirante Padilla y a la Armada Nacional”.

En Venezuela, el ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, encabezó actos de honor en el Panteón Nacional y el Mausoleo, donde realizó la izada de la Bandera. "Hoy hemos venido al Mausoleo y al Panteón Nacional, donde junto a ministros del Gabinete Ejecutivo y el Estado Mayor Superior de nuestra FANB, rendimos honores a nuestro Libertador Simón Bolívar. ¡Ratificamos nuestro compromiso Bolivariano!", expresó el militar.

