Vecchio se reunió con senadores estadounidenses para hablar de Venezuela

Carlos Vecchio, encargo de Negocios de Venezuela en Estados Unidos, se reunió con senadores demócratas estadounidenses, quienes ratificaron su apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Los senadores del partido demócrata ratificaron su respaldo al gobierno legítimo del presidente interino y al pueblo de Venezuela Asimismo expresaron la necesidad de enviar ayuda humanitaria”, escribió Vecchio en Twitter.

En la reunión participaron los senadores Bob Menendez, Ben Cardin, Patrick Leahy, Tim Kaine y Dick Durbin.

Durbin señaló que trabajarán junto a la administración de Guaidó para abordar la crisis humanitaria.

“El año pasado, vi ojos la necesidad de cambiar en todo el país. Continuaré trabajando con la administración de Guaidó para abordar esta crisis humanitaria. También aclaré que el Congreso recordará a los que están dentro del régimen saliente que desempeñaron un papel constructivo en una transición pacífica al considerar futuras sanciones dirigidas por los Estados Unidos”, detalló el senador.

Welcomed top Venezuelan diplomat to U.S., @carlosvecchio, to discuss ongoing Venezuelan government transition under Juan Guaidó. Last year, I saw w my own eyes the need for change throughout the country. I will continue to work w Guaidó Admin to address this humanitarian crisis. pic.twitter.com/zCaKHn04Rs