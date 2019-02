Vecchio se reunió con congresista demócrata para hablar sobre Venezuela

Carlos Vecchio, encargado de Negocios de Venezuela en Estados Unidos, se reunió con Albio Sires, representante demócrata de EE UU en el Congreso de Nueva Jersey, para discutir los asuntos relacionados a la crisis en Venezuela.

“Los venezolanos no pueden alimentar a sus familias ni obtener la medicina que necesitan, y maduro está bloqueando la ayuda para su pueblo. Ayer, me senté con Vecchio para discutir esta crisis desgarradora y los caminos democráticos hacia una solución”, escribió Sires en Twitter.

Vecchio agradeció al congresista su apoyo para solucionar la situación que atraviesa el país.

“Agradecidos por su apoyo al pueblo venezolano en nuestra lucha por recuperar la democracia y la prosperidad. Has sido un aliado desde el principio de nuestra lucha”, destacó.

