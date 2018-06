Vecchio presentó su libro "Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela"

El dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio, al cumplir cuatro años en el exilio, presentó su libro “Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela” en el que narra su lucha por la libertad, y presenta su visión sobre cómo reconstruir civil y políticamente al país.

“Hay una pregunta que seguramente mi hijo Sebastián me hará y que tendré que afrontar: ¿Papá por qué no nací en Venezuela? Preguntas similares se la hacen a millones de venezolanos. ¿Papá por qué nos fuimos del país? ¿A qué se debe la crisis y la división que vivimos ? A partir de allí sentí la obligación de responder no solo a mi hijo, sino a todos los venezolanos que una y otra vez se preguntan ¿por qué tuvimos que irnos de Venezuela? ¿cómo llegamos hasta aquí y cómo saldremos de la crisis?”, señaló el dirigente político.

Vecchio no sólo describe lo difícil de abandonar su país, sino que también hace un análisis de las razones que llevaron a Venezuela a la crisis que actualmente atraviesa e invita a los venezolanos a buscar en sus raíces, en los principios y valores inculcados por los padres y a la necesidad de hacer cambios profundos y radicales para transformar al país.

“Abandonar mi país por razones políticas ha sido una de las decisiones más duras que me ha tocado tomar, algo nada sencillo y que nos llevó a dar una lucha en el plano internacional con millones de venezolanos en el exterior. El régimen quiere controlar todo los aspectos de nuestras vidas y para avanzar necesitamos ser verdaderamente libres. Luego de vivir la peor crisis desde principios de siglo XX, estamos obligados a reflexionar como sociedad sobre qué hicimos mal y qué debemos hacer para que no nos vuelva a suceder. Por eso, en el libro, planteo los consensos mínimos para evitar otro “Chávez” y así sentar las bases de una sociedad democrática. Sin esos consensos no habrá forma de enfrentar los desafíos que tenemos como nación”, señaló el líder político.

Por su parte Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el prólogo de libro, subraya que “la distancia recorrida por Vecchio de Caripe a Miami ha quedado marcada centímetro a centímetro por su coraje pero fundamentalmente por su profundo sentido humano. El camino de regreso será el de la libertad de Venezuela''.

“Carlos Vecchio expone su visión de futuro, sus ideas y propuestas, compartidas por todos sobre la Venezuela que queremos y estamos seguros vamos a construir. Al hablarnos de esto nos presenta el porqué de esta lucha, qué cosas nos mueven a luchar por Venezuela y cuáles son los temas claves para la reconstrucción institucional, económica y social. El testimonio de este libro quedará en nuestra historia como un reflejo de los duros años que hemos vivido en dictadura”, señaló Leopoldo López en la presentación del libro.

Carlos Vecchio enfatizó en dejar su visión y testimonio de este trágico momento del país. "Confío que el contexto que le tocará vivir a Sebastián será el de una Venezuela muy distinta a la de hoy. Convencido de que no tengo la exclusividad de la solución, ofrezco y comparto mis respuestas con los miles de compatriotas expulsados por un régimen que condujo al país al momento más oscuro de su historia moderna”, concluyó Vecchio.

