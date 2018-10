Vecchio: Militares detenidos son torturados y sus familias amenazadas

Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en el exilio, denunció este martes la situación de los funcionarios militares detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Indicó que los familiares de los privados de libertad son amenazados.

“Lo más grave son las torturas que se registran en el centro de reclusión. Algunos no pueden ni ver el sol, otros son torturados psicológicamente y también amenazan a sus familiares”, dijo Vecchio en exclusiva a El Nacional Web.

Aseguró que este caso no es reseñado en varios medios de comunicación del país debido a la censura que existe.

“Nadie habla de esto en Venezuela. El régimen no quiere que se conozca, y eso va en contra de los derechos humanos”.

Sostuvo que la juez militar es la responsable de llevar los casos, como ha hecho con otros similares. Catalogó las detenciones como ilegales, pues no cuentan con hechos que sostengan la acusación.

“Sé que hay una juez, Claudia Carolina Pérez de Mogollón, que es la encargada de los casos delicados. Por ella han pasado muchos casos emblemáticos, y no ha habido justicia. Las detenciones que se han realizado de estos funcionarios no tienen soporte. Han sido testimonios que no son confiables, por lo tanto son detenciones ilegales”, puntualizó.

También explicó que las recientes declaraciones de Luz Mariela Santafé, juez militar que salió de Venezuela, sustentan las denuncias que han realizado varios dirigentes sobre la violación de derechos humanos y las irregularidades en el sistema de justicia.

“Las declaraciones de Santafé respaldan lo que venimos denunciando, que no es justicia, sino una estructura al servicio de la dictadura”.

A su juicio, esta situación es conocida por funcionarios del acto mando militar y rechazó que no hayan tomado acciones en lo que catalogó como la defensa de sus miembros activos.

“Todo esto se hace con conocimiento del alto mando militar, que conociendo todo lo que ocurre con estos oficiales activos que todavía tienen su rangos y no se les respeta nada. En vez de defender a sus miembros, Padrino López simplemente ha permitido que sean linchados”.

Explicó que llevó este caso ante la comunidad internacional, para que los funcionarios involucrados sean sancionados. Recalcó que las sanciones serían similares a las que fueron impuestas a otros funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

“Hemos denunciado ante varios países a las personas que han violado los derechos humanos de estos detenidos; hemos denunciado a jueces y fiscales. Vamos a pedirles que al momento de evaluar las sanciones, consideren a estas personas y vamos a solicitar que sean agregados a las listas de sancionados”.

Llamado a la Fuerza Armada Nacional

Carlos Vecchió hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pidió que interceda en el caso de estos militares detenidos. Señaló que la institución no debe aceptar que sus miembros activos sean “torturados”.

“Esos militares deben ser liberados y la fuerza armada debe exigir la libertad de esos militares. Hago un llamado a la FANB para que defienda a sus miembros activos que no han cometido delitos y están siendo torturados”.