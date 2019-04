Vecchio: No más petróleo para el régimen castrista de Cuba

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante Estados Unidos, indicó este viernes que no habrá más petróleo para Cuba, luego de que el Departamento del Tesoro aseguró que aumentará la presión a la isla para que ponga fin al apoyo a Nicolás Maduro.

Vecchio señaló que los países que pretendan continuar apoyando a Nicolás Maduro serán objeto de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump.

“Todo el que pretenda colaborar con dictador usurpador Maduro será objeto de sanciones y acciones porque obstaculiza nuestro camino hacia una Venezuela libre”, indicó en Twitter.

El Departamento del Tesoro estadounidense indicó que aumentará la presión sobre Cuba para poner fin al apoyo a Maduro, mediante la imposición de nuevas sanciones petroleras.

No más petróleo para régimen castrista de Cuba fue instrucción del Pdte.(E) @jguaido . Todo el que pretenda colaborar con dictador usurpador Maduro será objeto de sanciones y acciones porque obstáculiza nuestro camino hacia #VenezuelaLibre . ¡Ya resienten presión, no vamos a parar! https://t.co/m2xbcQyk8K

Treasury increases pressure on Cuba to end support to Maduro by imposing further oil sector sanctions: https://t.co/qjEeQ6W89w