Vecchio: No hay espacio para la neutralidad en el caso de Venezuela

Carlos Vecchio, encargado de negocios en Estados Unidos designado por el presidente interino Juan Guaidó, indicó este viernes que no hay espacio para la neutralidad cuando el dilema es "dictadura o democracia" e instó a todos los países a apoyar un cambio político en el país.

"¿De qué lado quieren estar, de la dictadura o de la democracia?", dijo Vecchio en referencia a Uruguay y México, dos países que no han tomado partido ante la situación en el país. Reiteró su mensaje a la "parte de Europa" que ha decidido mantenerse al margen del conflicto.

"Esto no es un problema de ideología sino un problema entre dictadura y democracia", aseguró.

El dirigente opositor señaló que el apoyo internacional ha sido fundamental para llegar a este punto en el que es posible producir un cambio en Venezuela y ahorrarle el sufrimiento a nuestro pueblo.

"Estar hoy del lado de la neutralidad es estar del lado del enemigo, de la dictadura", sentenció.

Al hablar de la necesidad de que Europa elija de qué lado quiere estar, recordó a sus familiares italianos que emigraron a Venezuela en búsqueda de la libertad y subrayó que "ahora les toca a ellos retribuir lo que nosotros hicimos en algún momento".

Vecchio acotó que Guaidó no se autoproclamó presidente sino que, como jefe de la Asamblea Nacional (AN) tiene la obligación de asumir la Presidencia si no hay un mandatario constitucional.

El diplomático se reunió este viernes en una iglesia de Doral, ciudad cercana a Miami, en la que sostuvo un encuentro con la comunidad venezolana, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y los senadores republicanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. A la cita asistió también el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.