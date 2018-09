Vecchio: La corrupción de Maduro generó la peor crisis de Latinoamérica

Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular en el exilio, indicó este lunes que Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU, demostró como la corrupción de Nicolás Maduro ha generado lo que consideró como la peor crisis de Latinoamérica.

“La embajadora Nikki Haley deja claro cómo la corrupción de Nicolás Maduro genera la peor crisis en Latinoamérica”, publicó Vecchio en Twitter.

El dirigente opositor agradeció además a la funcionaria norteamericana por apoyar la causa de Venezuela en la ONU.

“Gracias embajadora por ser una campeona de nuestra causa en las Naciones Unidas”, acotó.

