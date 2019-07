Vecchio a Bachelet: ¿No entiende nada o es cómplice de la dictadura?

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante Estados Unidos, cuestionó la postura de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien este lunes pidió al gobierno de Nicolás Maduro investigar la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

“¿Usted no entiende nada de lo que ocurre en Venezuela o es cómplice de la dictadura de Maduro? ¿Cómo va a pedir que la investigación la conduzcan los mismos que asesinaron al capitán Acosta Arévalo?”, dijo Vecchio en su cuenta de Twitter.

El representante venezolano en Washington señaló la labor de los dos delegados de la ONU que Bachelet dejó en el país para seguir de cerca los casos de violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro.

“¿Para qué dejó dos delegados en Venezuela? ¿Por qué no exigen ir a la Dgcim ya? ¿Por qué no exigen ver ya a los otros seis detenidos que estaban con el capitán Acosta Arévalo? ¿Por qué no pide liberación plena de todos los presos políticos ya? ¿No ve que los asesinan en cámara lenta?”, apuntó.

Vecchio recordó a la alta comisionada de la ONU que los métodos de tortura y asesinato utilizados por los cuerpos de seguridad de Maduro son políticas de Estado para mantenerse en el poder.

“Mientras usted, Bachelet, se reunía con Maduro, su mafia estaba torturando y asesinando al capitán Acosta Arévalo. Hace dos días usted elogiaba al régimen por haber liberado a 59 colombianos, ¿no entiende que tortura y asesinato son políticas de Estado para mantenerse en el poder?”, afirmó el embajador ante Estados Unidos.

