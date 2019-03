En la UCAB se hablará sobre monseñor Romero, los DD HH y la violencia

El sábado 23 de marzo, a las 9.00 am, la sede de la UCAB en Montalbán reunirá a un grupo de académicos, especialistas en derechos humanos y activistas de organizaciones sociales en el foro Cese de la represión en Venezuela, el cual busca llamar la atención sobre la situación de violencia que atraviesa el país, a la luz de experiencias de conflicto armado en Centroamérica.

La actividad se enmarca en el 39 aniversario del martirio de san Oscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980, y la celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

El foro es organizado en conjunto por la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco, como parte de las iniciativas que impulsa esta instancia de la Arquidiócesis de Caracas para fortalecer el acompañamiento social de la Iglesia Católica y promover la reflexión en pro del desarrollo de una pastoral de la esperanza, divulgaron a través de una nota de prensa.

El rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso, ofrecerá el discurso de apertura y dará paso al programa de discusión, centrado en dos temas: el trabajo de monseñor Romero en el campo de los derechos humanos en el contexto de violencia de los años ochenta en El Salvador, y los testimonios de lucha y resistencia ciudadana en la Venezuela actual. Para el primer tópico, la lista de ponentes incluye a tres testigos de excepción que vivieron el tiempo de Romero: Román Mayorga, ex embajador de El Salvador en Venezuela y ex rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador; Roberto Cuéllar, quien fue director del Socorro Jurídico y vicaría de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador; y Joaquín Villalobos, ex guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.

Carlos Correa, de Espacio Público, y Rafael Uzcátegui, de Provea, desmenuzarán la realidad venezolana actual en términos de libertad de expresión y derechos sociales.

La mesa de análisis será moderada por el presbítero Alfredo Infante, investigador del Centro Gumilla y coordinador del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco.

“Monseñor Romero fue un obispo de El Salvador al que le tocó vivir un contexto de guerra civil y de gobiernos muy autoritarios y violadores de derechos humanos. Fue una figura que apostó constantemente por el reencuentro del pueblo salvadoreño y tuvo como pasión, desde la Iglesia, abrir espacios para que el conflicto entre los salvadoreños cesara y se construyera la paz, pero no la paz del cementerio sino la paz con justicia social”, indicó Infante.

Agregó que revisar el legado del obispo salvadoreño ofrece insumos muy importantes para manejar el momento que vive el país. “Nosotros no estamos en una guerra civil, pero sí en un escenario de conflicto y desencuentro entre hermanos, y también delante de un gobierno autocrático que está aferrado al poder y sumergiendo al resto del país en una emergencia humanitaria compleja que está cobrando muchas vidas. En este contexto de conmemoración del martirio de monseñor Romero, este evento lo que procura es que esa figura sea inspiradora para nosotros, que también estamos aspirando a un reencuentro de los venezolanos, a que cese la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Además, como iglesia, queremos tener un espacio de encuentro para alimentar la esperanza”, señaló.

El cierre de la actividad estará a cargo del cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de Caracas, quien oficiará una misa por la paz y la reconciliación y la esperanza entre los venezolanos.

El foro Cese de la represión en Venezuela se llevará a cabo en el auditorio de la antigua biblioteca de la UCAB, en Montalbán, a partir de las 9.00 am, mientras la celebración eucarística se realizará a partir de las 11:30 am en la parroquia María Trono de la Sabiduría, también en el campus ucabista. La entrada es libre.