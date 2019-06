El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague 30.000 millones de bolívares a Diosdado Cabello como indemnización por "daños morales", según la resolución 2018-000640, con ponencia del magistrado Yván Darío Bastardo Flores.

En abril de 2015, Cabello denunció al periodista Alberto Federico Ravell, dueño de Inversiones Watermelon, por replicar una información difundida por el diario español ABC, que citaba declaraciones de Leamsy Salazar, ex escolta del oficialista.

Ravell calificó de “insólita” y de “terrorismo judicial” la medida, y consideró que es un mecanismo más para censurar a los medios de comunicación.

“Diosdado, tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”, escribió Ravell en Twitter.

En septiembre de 2018 Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando dijo que Ravell debía indemnizarlo con 2.000 millones de bolívares. “Se condenan, 2.000 millones de bolívares, para el pueblo. Saca cuenta, Ravell, y sigue atacando”, expresó.

Diosdado tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes. — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) 4 de junio de 2019