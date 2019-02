Trotta: A Rusia y China les conviene unas elecciones en Venezuela

Elisa Trotta, representante diplomática de Venezuela en Argentina, aseguró que a Rusia y China les conviene que haya un proceso electoral en Venezuela debido a que un gobierno democrático les garantizará el pago de la deuda.

"Nicolás Maduro no protege a nadie. No protege a su pueblo y no va a proteger los intereses de nadie más. De esa manera tanto Rusia como China y todos los países deben entender que esto es algo conveniente para todo el mundo", señaló la abogada desde Buenos Aires, ciudad en la que se estableció hace casi ocho años.

Para Trotta, que desde hace unos meses preside en Argentina la organización Alianza por Venezuela, dedicada a ofrecer ayuda y asesoramiento para la adaptación al país, es fundamental que Maduro "cese de la usurpación" del poder y se puedan convocar nuevos comicios.

"Es algo que le conviene a todo el mundo, no solo a los venezolanos, sino a todos los países, inclusive acreedores como Rusia y China, porque es un gobierno democrático el que le va a poder garantizar que se paguen las deudas que se deben", enfatizó.

Asimismo, la diplomática señaló que mantener una posición neutral con respecto a la situación de Venezuela "significa estar del lado de los violadores de derechos humanos que condenan a su pueblo en la miseria".