El TOP 10 de las noticias más importantes de este 11 de abril

A continuación presentamos las 10 noticias más destacadas de este lunes 11 de abril en Venezuela y el mundo:

La presencia de grupos irregulares armados en Venezuela evidencia la estrecha relación del oficialismo con células terroristas, alianza que ha provocado incontables muertes y saqueo del patrimonio nacional, además de actividades económicas ilícitas, dice un informe de Fundaredes.

Reuters aseguró que Pdvsa envió 1 millón de barriles de petróleo a Cuba luego de que Estados Unidos impuso nuevas sanciones a los buques y empresas que participan en las exportaciones a la isla con la intención de detener su comercio entre los aliados políticos.

William Acosta, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, asesinó a su pareja, identificada como Karla Méndez, y a su compañero de labores, el oficial Luis Chacón.

El agresor, de 45 años de edad, relató que buscó a su pareja con la supuesta intención de llevarla a casa, pero se desvió del camino, la apuntó con su arma y le disparó en el pecho para posteriormente arrastrarla hasta una zona en la que le disparó en la cabeza.

Estados Unidos anunció este jueves sanciones específicas contra una red libanesa acusada de lavar dinero de "barones de la droga" y contribuir al financiamiento del movimiento chiíta Hezbolá, respaldado por Irán y considerado una organización "terrorista" por Washington.

El duelo entre los 76ers de Filadelfia y los Nets de Brooklyn este sábado, a las 2:30 pm, será el primero en los playoffs de la NBA.

La postemporada, la primera sin LeBron James desde 2004-2005, tendrá a los bicampeones Warriors de Golden State como principales favoritos al título, pese a que no tuvieron una superioridad tan marcada como en otras campañas.

En Avengers: Endgame, sus directores Anthony y Joe Russo no darán rienda suelta a pensar sobre qué pasará después, pues esta película catártica y poderosa es el capítulo final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, cuentan los hermanos.

Naisla Burgos llegó hace 37 años a Venezuela desde Colombia en busca de nuevos horizontes y el amor la hizo quedarse en este país. Aquí conoció a Ramiro Vallen Saavedra, con quien se casó al poco tiempo y todavía comparte los buenos y malos momentos de su vida con él.

Es común que los niños se fijen en algún personaje de moda –Atención Atención o Peppa Pig, por ejemplo–.

Lo extraño sería que se aferre excesivamente a un personaje en particular. También que no socialice con otros niños ni muestre interés en hacerlo. Podría pasar, además, que lo llames y no responda a su nombre ni que sea capaz de sostener la mirada.

La niña migrante que lloraba en la frontera entre México y Estados Unidos, una captura de la caravana que buscó romper muros contra las políticas de tolerancia cero del presidente Donald Trump, tomada por el estadounidense John Moore, ganó el World Press Photo a la fotografía del año.

El almirante al mando del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, afirmó este jueves que en caso de que Nicolás Maduro continúe aferrado al poder a finales de este año, la cúpula estadounidense se encuentra lista para una intervención.