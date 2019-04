El TOP 10 de las noticias más importantes de este 10 de abril

A continuación presentamos las 10 noticias más destacadas de este miércoles 10 de abril en Venezuela y el mundo:

El Fondo Monetario Internacional suspendió el acceso de Venezuela a 400 millones de dólares de los derechos especiales de giro, debido a la situación política que presenta el país. Esta información la publicó la agencia Bloomberg en la que cita dos fuentes del instituto financiero mundial.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunció este miércoles en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno de Estados Unidos entregará otros 60 millones de dólares para la ayuda humanitaria de Venezuela.

La producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó el pasado mes en más de medio millón de barriles al día (mbd), debido sobre todo a fuertes reducciones del bombeo de Arabia Saudí, Venezuela e Irak.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, realizó un recorrido por el oeste y este de Caracas como parte de la Operación Libertad anunciada para este miércoles, con el objetivo de exigir el cese de la usurpación.

Una sala del Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar, por diez días, del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, por dos obras adjudicadas a la brasileña Odebrecht, informaron este miércoles medios locales.

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad. De ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobre ventaja para la vuelta.

Disney reveló otras imágenes del remake de su clásico El Rey León, donde se muestran diversas escenas emblemáticas de la cinta animada original de los años noventa.

El estudio ha aprovechado el adelanto para avisar a los fans que solo faltan 100 días para el estreno de la película previsto para el 19 de julio.

El cáncer no conoce de listas de espera, pero los pacientes oncológicos del hospital Domingo Luciani en Caracas han tenido que aprender a lidiar con ellas para recibir tratamiento. La máquina de radioterapia se mantiene inoperativa debido a los constantes apagones en todo el territorio nacional, además de la falta de agua y mantenimiento de los equipos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este miércoles que no tiene interés en leer la investigación de la llamada trama rusa, liderada por el fiscal especial Robert Mueller, debido a que tiene otros asuntos de los cuales ocuparse.

Escenas dramáticas de personas tratando de sobrevivir en un país en crisis marcan la realidad de la sociedad venezolana. Todo lo que hace la gente para superar la falta de servicios básicos advierte sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos los más necesitados, que para protegerse solo pueden apelar al instinto de supervivencia.