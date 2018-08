Tomás Guanipa, un dirigente que recorre el país por una Venezuela distinta

El objetivo político de Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, siempre ha sido claro. Ni las dificultades, ni las persecuciones impiden que el parlamentario recorra sin temor las calles de Venezuela para escuchar las necesidades de los venezolanos y así contribuir en la construcción del país.

El político, oriundo de Maracaibo, suspira cuando habla de la Venezuela que sueña y relata despacio las dificultades que enfrenta para poder conseguirla.

Durante siete años se dedicó a recorrer su natal Zulia. Su carrera política lo llevó a conocer otras realidades, lejos de la “tierra del sol naciente”. Desde hace 10 años camina las calles del municipio Libertador de Caracas, zona de la capital a la que representa en el Parlamento, para escuchar las necesidades de los ciudadanos y tratar de solucionar sus problemas.

“Cuando yo veía que, Julio Borges, Henrique Capriles, Carlos Ocariz, Liliana Hernández, Gerardo Blyde y al mismo Leopoldo López, estaban formando el partido, nunca me imaginé que en cualquier momento me iba a tocar la oportunidad y la responsabilidad de ser dirigente nacional y secretario general de esa organización”, dijo Guanipa en una exclusiva a El Nacional Web.

Aunque es el actual representante del municipio más grande de Caracas ante la Asamblea Nacional, Guanipa ha recorrido muchos rincones de Venezuela para conocer la situación de otros estados y no sólo de la capital.

El parlamentario criticó a los dirigentes nacionales que no recorren el país y que, a su juicio, tienen una visión muy capitalina de una realidad que es muy heterogénea.

Cuando llegó a Caracas se dedicó a demostrar que los políticos son dirigentes nacionales cuando recorren el país entero y conocen a las personas, las comunidades en las que viven y los problemas que los afectan.

“Cuando el partido me dio la responsabilidad de ser candidato por el municipio Libertador, me propuse entregar todo el tiempo que yo pueda para construir un liderazgo colectivo en el municipio, a construir partido, a sumar liderazgos sociales y comunitarios, a construir con ellos una fuerza que permitiera hacerle frente al gobierno y me dedique a ser un diputado que se preocupara por el municipio”, indicó.

Guanipa, cuya piel pálida se enrojece con el sol luego de una jornada por las calles de la ciudad, realiza visitas a zonas populares para conocer la realidad de los caraqueños y aseguró que se siente cómodo con las exigencias de las personas.

Explicó que la situación política, económica y social del país, empeoró, mientras estuvo fuera de Venezuela en una gira internacional.

“No te imaginas que el deterioro de un país pueda ser tan profundo en semanas. Que pases mes y medio fuera y que cuando vengas no sepas cómo pagar nada porque los montos son gigantes. Que el transporte tenga un deterioro absolutamente agresivo. Que veas a la gente que trabaja contigo con muchísimo menos peso, es muy duro”, expresó Guanipa.

Afirmó que es impresionante ver cómo países que anteriormente estaban atrasados con respecto a Venezuela, como Colombia, están mucho más desarrollados.

“El deterioro del país es una cosa que uno no puede comprender, creo que es una situación insostenible y promovida por el mismo gobierno por su incapacidad y corrupción”.

La familia: Un pilar fundamental

El parlamentario volvió a Venezuela días después de que se conociera el nombre de quien presuntamente había ordenado que lo asesinaran.

“Una amenaza de que alguien supuestamente recibió esa orden por parte de gente del gobierno nos obligó a dar la cara, a decir aquí estamos, tratando de tener un poco más de resguardo en términos de seguridad pero sin dejar de dar la lucha. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que luchar contra este gobierno y poder tener un cambio que nos de democracia y libertad. Por eso regresé”, comentó Guanipa.

El dirigente de la tolda amarilla aseguró que aunque la mayoría de las veces no lo haga público, él y los integrantes de su familia han sufrido una persecución importante durante años por parte de funcionarios policiales.

“Cuando mis hijos eran pequeños me tocó decirles los riesgos que uno corre al buscar que haya un cambio, libertad y por defender nuestras creencias de que puede haber una democracia plena. Recuerdo que mis hijos lloraban mucho y el mayor me dijo ‘papi, nosotros no queremos que te pase nada pero queremos que cambies a Venezuela’ ”, recordó con tristeza.

El político se emociona al hablar de su familia, del apoyo de su esposa y de sus hijos, quienes le brindan la firmeza que lo caracteriza.

“Si yo no tuviera la esposa que tengo, si no tuviera los hijos que Dios me ha dado, yo no tuviera fuerzas para dar la lucha. Es muy importante tener el abrazo de tu esposa, el cariño de tus hijos que te dicen ‘papá sigue adelante’ y la solidaridad de tus hermanos cuando llegas destruido anímicamente de una jornada por ver lo que le pasa a los venezolanos”, señaló.

El diputado admitió que sus familiares han aprendido a vivir sabiendo que él está permanentemente en peligro y que puede sufrir la persecución de un gobierno que no lo ve como un adversario sino como "un enemigo que hay que destruir”.

Hace algunas semanas, Guanipa denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) llegaron a su propiedad y apuntaron con armas largas hacia el interior de la vivienda.

“Uno sabe que el Sebin nos sigue permanentemente y yo no hago un show de eso, pero cuando tienes a tus hijos y a tu esposa en casa y se bajan de cuatro carros unos tipos con armas largas apuntando hacia adentro por supuesto que tienes que hacer la denuncia”, resaltó.

Después de la denuncia realizada mediante de su Twitter, algunos parlamentarios llegaron a su residencia para apoyarlo y expresarle solidaridad.

“Mis compañeros diputados dejaron de ser militantes de otros partidos para convertirse en amigos entrañables con los que uno termina compartiendo momentos tan duros y que, estemos donde estemos cuando esto cambie, siempre nos vamos a ver como personas que nos queremos mucho”, expresó el diputado.

Afirmó que entre parlamentarios la solidaridad ha crecido por tantas situaciones que les ha tocado enfrentar juntos y reiteró que cuando Venezuela supere la situación que está atravesando, los diputados podrán contar los momentos que les tocó vivir y que estuvieron presentes cuando se logró el objetivo común.

En medio de la situación del país y de los riesgos que enfrenta, el parlamentario se mantiene ilusionado por lo que catalogó como el nacimiento de una Venezuela diferente.

Su voz se quiebra cuando toca el tema del éxodo venezolano y de aquellos que se encuentran fuera del país, pero que mantienen sus pensamientos en Venezuela. Con determinación pidió a los que se quedan y padecen los efectos de la crisis, que sustituyan la resignación por la resistencia.

“Soy muy optimista. Estoy convencido de que muy pronto vamos a celebrar el triunfo, el nacimiento de una Venezuela distinta y el cierre de un capítulo nefasto que se llamará la fracasada revolución bolivariana”, afirmó.

Tomás Guanipa anhela enfocar su mirada, cuyo color es desconocido para muchos, en una Venezuela diferente, en un país lleno de matices, pero también de paz, esperanza y desarrollo.