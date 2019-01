VP: Todo el pueblo que quiere libertad manifestará este 23 de enero

Armando Armas, diputado a la Asamblea Nacional, se pronunció en nombre de Voluntad Popular (VP) ante el actual panorama político e instó a la ciudadanía a protestar este 23 de enero.

“Este gobierno ya no garantizan nada, ellos no dan seguridad a los venezolanos y por eso insistimos en nuestra ruta: el cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Todo el pueblo que quiere libertad, que no aguantan al dictador, se van a manifestar este 23 de enero”, indicó el dirigente político en una rueda de prensa.

Alegó que el restablecimiento de la democracia son los estatutos a seguir por la organización política, y por ello respaldarán las protestas pautadas por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia, para el 23 de enero.

“Nosotros vamos a retomar el espíritu del 23 de Enero, que va a retomar el cauce de la libertad, no tenemos miedo. Contamos con todos ustedes, con los jóvenes, con las mujeres y hombres de calle, con esos que ya no quieren seguir con este régimen, contamos con todos los venezolanos”, apuntó.