Tintori: Le decimos a Bachelet que no crea en las mentiras del usurpador

Lilian Tintori, activista de los Derechos Humanos, pidió este jueves a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que no se deje engañar con las mentiras de Nicolás Maduro.

Tintori reiteró que los familiares de los presos políticos seguirán yendo a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Venezuela, para insistir en la petición de que Bachellet asista al país y pueda cosntatar la situación de los venezolanos.

“Nuestro equipo ha trabajado durante cuatro meses y no vamos a dejar de venir a las naciones unidas. Está en juego la vida de nuestros presos políticos. La vida de Juan Requesens, la vida de Elías Rodríguez, la vida de 400 presos políticos de civiles y militares que vamos a liberar”, dijo.

La activista de los Drechos Humanos indicó que trabaja por la libertad, la vida en democracia.

“Por eso tenemos la esperanza que las Naciones Unidas tiene que respaldar est lucha y acompañar a loa venezolanos”, agregó.

Por su parte, el abogado Medina Roa Alonso señaló que Bachellet debe evaluar la creación de una comisión de la verdad para investigar, de forma objetiva, lo que ha ocurrido en Venezuela con respecto a los Derechos Humanos.

.@liliantintori: Le decimos a Michelle Bachelet que no crea en las mentiras del usurpador, que no se deje engañar, aquí la esperamos en Venezuela, hay una agenda propuesta, no vamos a dejar de venir a PNUD, está en juego la vida de nuestros presos políticos #17Ene #TVVenezuela pic.twitter.com/705nZhlIWT