Timoteo Zambrano: "El presidente Zapatero es un demócrata probado"

Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y al Parlamento Suramericano (Parlasur), expresó su desacuerdo con la posición que tomó Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español.

“Julio Borges, por principios, no respondo infamias, pero tus reiterados ataques me obligan a reafirmar que siempre he sido coherente en la lucha por el entendimiento entre venezolanos”, señaló Zambrano en su Twitter este martes.

El diputado a Parlasur recalcó que Zapatero es una persona democrática y sus acciones en pro de la convivencia en el país lo han probado, por lo que las acusaciones hechas por Borges no son válidas.

También indicó que Venezuela necesita es unidad y que nunca apoyará el camino de la violencia.

La discusión entre los parlamentarios inició este lunes, debido a las declaraciones del dirigente de Primero Justicia sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

