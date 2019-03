¿Tiene razón Guaidó cuando amenaza a Maduro con una intervención militar?

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido cuestionado por parte de la ciudadanía del país por no pedir un apoyo militar para resolver la situación en la que se encuentra sumida la nación, a pesar de poseer los argumentos para pedirla, aseguró Al Navio.

Tanto Guaidó como Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Mike Pence, vicepresidente de EE UU; Mike Pompeo, secretario de Estado; y John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, han asegurado que esta medida es una opción que está sobre la mesa,

“En lo inmediato, lo que busca Guaidó es el fin de la usurpación. Maduro se sostiene en el poder con el apoyo del alto mando militar. Y es que no toda la Fuerza Armada está con él. Hay grietas, dice el presidente encargado. Quiebres que no terminan de estallar. Por miedo. Por falta de decisión. Motivos que no les ayudan a decantarse. Por eso, tanto el presidente encargado, como EE UU, amenazan con la intervención. Para sembrar miedo, histeria, confusión. Para que el núcleo militar se quiebre por fin”, aseguró el medio en su página web.

Para una intervención militar, la Constitución favorece a Guaidó, pues se basa en el artículo 187, numeral 11. Pero le falta un elemento, el apoyo de la comunidad internacional, pues a pesar de tener el respaldo de medio centenar de naciones, estas insisten que la solución debe ser pacífica.

