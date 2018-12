Tibisay Lucena criticó sistema electoral de Estados Unidos

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), criticó este domingo las elecciones de término medio en Estados Unidos y calificó al registro electoral de ese país como frágil.

“Estas elecciones de término medio han traído muchísimas dificultades. En ellas hubo cargos que no se pudieron adjudicar sino hasta semanas después y todavía quedan muchas diatribas en relación con algunos resultados”, dijo Lucena.

La presidenta del CNE destacó que EE UU no tiene un sistema electoral confiable como el venezolano.

“Quienes critican nuestro sistema electoral, no tienen sistemas electorales confiables. No pasan ni media prueba de las que nosotros estamos acostumbrados a pasar. No hay manera de decir que el sistema venezolano no está funcionando. No es un acto de fe, ahí están las pruebas cristalinas, transparentes, que garantizan al pueblo que su voto es seguro”, finalizó.