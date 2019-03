Tata: “Una bala en la frente de Maduro puede ser su salida del país”

Anthony J. Tata, general de Brigada de Estados Unidos, aseveró este lunes que las salidas de Nicolás Maduro del país están limitadas y que su nación considera evidentemente la intervención militar para lograrlo.

“Las acciones de Mike Pompeo son evidencia de que hay una clara consideración de intervención militar en proceso. Desde mi punto de vista, es lo que realmente tenemos que hacer. Hay una crisis humanitaria en proporciones épicas, también tenemos los nexos entre Rusia, China, Cuba e Irán, enemigos de EE UU, y una de las reservas más grandes de petróleo en juego”, aseveró Tata durante una entrevista para Fox News.

El militar discernió que para lograr dicha estrategia debe elaborarse un plan meticuloso que se centre principalmente en las acciones militares que le convengan a los ciudadanos del país.

“Tenemos razones para actuar. Necesitamos un plan sofisticado similar al que fue aplicado en 1994 con la invasión de Haití, en el que se utilizó una estrategia militar aérea que demoró solo minutos. Con este tipo de planes, podríamos ingresas la ayuda humanitaria”, explicó.

Apuntó que las prioridades del gobierno estadounidense es promover el socorro a los ciudadanos del país ante la crisis humanitaria y política que ha sido impulsada por el dirigente oficialista.

“Tenemos que localizar y acorralar a Nicolás Maduro en donde se esconde, proteger a Juan Guaidó para ayudarlo a ascender al poder y ayudar al pueblo de Venezuela. Ésos son nuestros principales propósitos para estar allá”, puntualizó.

Resaltó que los planes de otras naciones y de grupos terroristas también serán atendidos por las fuerzas de seguridad de EE UU. “Debemos hacernos cargos de las injerencias rusas y cubanas, así como de los grupos terroristas como el Hezbolá. Tenemos enemigos tocándonos la puerta y que no están muy lejos de nuestro alcance”.

“Tenemos la capacidad de ingresar en el territorio y hacer lo que tenemos que hacer para remover a Maduro. Obviamente la mejor manera de hacer es mediante la diplomacia, la negociación y el hacerle entender que es una causa perdida, pero debe percatarse de que una bala en su frente puede ser su manera de salir de Venezuela. Tenemos la capacidad de hacer eso”, concluyó.

.@ajtata on #Maduro refusing to leave #Venezuela: “He needs to understand that a bullet to the forehead may be his way out of Venezuela. That’s just the bottom line, and we have that capability.” #SOSVenezuela #ALaCalleContraLaOscuridad pic.twitter.com/8fihE5TRaz