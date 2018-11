Superlano: Juicio contra Gorrín y Andrade evidencia la corrupción de Maduro

Freddy Superlano, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aseveró este miércoles que las denuncias sobre la corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro se han advertido durante el año 2018, luego de que Estados Unidos dictara una sentencia en contra de varios empresarios venezolanos con respecto a casos de corrupción por desfalco de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Superlano detalló que en agosto iniciaron las investigaciones sobre estos casos y que apoyan a la Fiscalía de Florida que dictó la sentencia en contra de Matthias Krull, banquero alemán, y Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela. Ambos fueron declarados culpables. En la lista de sentenciados también se encuentra Raúl Gorrín, empresario y presidente de Globovisión. Autoridades de EE UU y varios testigos lo señalaron por estar involucrado en estos delitos de corrupción.

"La Comisión Permanente de Contraloría llamó a compadecer a este ciudadano y demás miembros de su círculo en varias ocasiones por estar involucrados, pero no asistieron. Raúl Gorrín se encuentra prófugo en la actualidad de la justicia norteamericana y es importante resaltar que esta investigación, que asciende a un monto de 1.200.000 dólares, sigue su curso en nuestra Comisión, pese a las dificultades políticas en que se encuentra la AN. Es importante que el pueblo venezolano sepa que este juicio que se está desarrollando en los Estados Unidos demuestran que nuestras denuncias e investigaciones sobre la corrupción de Nicolás Maduro son ciertas y no quedarán impunes", sentenció Superlano.

Agregó que espera llevar este caso ante la Plenaria del Parlamento para que se declare responsabilidad política en los próximos días, antes que concluya el periodo de sesiones de este año.

El diputado adelantó que es el primer vistazo de todo lo que involucra el caso. "Se especula que 1.2 millones de dólares son el comienzo de un gran entramado de corrupción, por lo que vamos a generar acciones concretas para solicitar y ofrecer cooperación con las autoridades de EE UU, en torno a todos los casos de presuntos corruptos venezolanos", indicó.

