Subsecretaria de Estado estadounidense exigió respeto a soberanía de Guyana

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados, llamó al gobierno de Venezuela a respetar las leyes internacionales y los derechos de sus países vecinos, en relación con el incidente entre los buques exploratorios de ExxonMobil y navíos de la Fuerza Armada Nacional.

"Este 22 de diciembre, la marina venezolana detuvo agresivamente los buques de ExxonMobil, que tenían contratos de exploración con la República Cooperativa de Guyana en su Zona Económica Exclusiva. Guyana tiene la soberanía de explorar y explotar los recursos en su Zona Económica Exclusiva. Solicitamos a Venezuela que respete las leyes internacionales y los derechos de sus países vecinos", indicó Breier en un comunicado.

Asímismo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana calificó el encuentro entre la armada venezolana y los citados buques como "ilegal" y de "descarado irrespeto a la soberanía" de su país.

"Nuestro gobierno está en proceso de informar de lo ocurrido a todos los gobiernos de los 70 tripulantes del buque. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela también recibirá una comunicación formal", señaló la institución de Guyana en un comunicado reseñado por Reuters y Guyana Chronicle.

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó la entrada de los buques al Delta del Orinoco, y aseguró que la intercepción de los navíos se hizo conforme a los protocolos internacionales correspondientes.

