Solórzano: Suicidios aumentan porque la gente enferma no tiene cómo curarse

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, destacó este martes que en el país no existe el derecho a la salud, por lo que no hay cómo tratar un resfriado.

“En Venezuela no hay derecho a la salud. No nos puede dar ni un resfriado porque no hay cómo tratarlo. Hoy Venezuela está aumentando en los indices de suicidios porque la gente que se enferma sabe que no tiene cómo curarse, dijo Solórzano.

La parlamentaria comentó que las madres venezolanas se debaten entre enviar a sus hijos a la escuela y alimentarlos.

“Nos dijeron que estábamos en un país rico, pero los únicos ricos son los que se roban el dinero de los venezolanos, porque tenemos un gobierno de corruptos”, aseguró Solórzano.

