Solórzano: El destierro de un preso político, no borra el asesinato de otro

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), indicó que este sábado que el destierro de Lorent Saleh, ex preso político, no ocultará las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador.

La parlamentaria señaló que exige que realice una investigación independiente y con expertos internacionales para esclarecer los detalles de la muerte de Albán.

“El destierro de un preso político, no borra el asesinato de otro. Seguimos exigiendo investigación independiente, transparente, con expertos internacionales, para saber la verdad de la muerte de Fernando Albán”, indicó en Twitter Solórzano.

El concejal del municipio Libertador fue detenido el viernes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Luego, Tarek William Saab, fiscal de la República designado por la asamblea nacional constituyente, informó el lunes de la muerte de Albán, la cual ocurrió por lanzarse desde el piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Lorent Saleh fue excarcelado y trasladado a España durante la tarde del viernes. El dirigente estudiantil estuvo preso por cuatros años, luego de que fuese deportado a Venezuela por el gobierno colombiano por presuntamente realizar actividades que atentaban contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública.