Solicitan a Bachelet visitar el estado Zulia

La coordinadora de los Derechos Humanos y protección a los ciudadanos del partido Un Nuevo Tiempo, Carla Fernández, presentó una petición formal a la oficina de la Acnur para que la el alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visite el estado Zulia en su viaje a Venezuela.

Jose Luis Alcalá, presidente del partido UNT, seccional Zulia, aseguró que Bachelet debe ver la realidad que enfrentan los ciudadanos de la entidad referente a los servicios básicos, la inseguridad, los ajusticiamientos oficiales y colectivos.

"El Zulia se ha convertido en la zona cero de la crisis venezolana, no hay luz, no hay agua, no tenemos combustible, los negocios están quebrados, la inseguridad campea, así como los ajusticiamientos por parte de cuerpos de seguridad del estado y organizaciones no oficiales, conocidas como colectivos".

Instó a Michelle Bachelet a recurrir a la entidad. "No se quede en la capital, allí la situación no es la misma. Si verdaderamente desea constatar las violaciones de los derechos humanos, venga al Zulia donde no se puede 'maquillar' la situación".

Alcalá denunció que entre las cosas más graves está la deserción de profesores, maestros y estudiantes. Agregó que las familias no tienen cómo alimentar a los niños para mandarlos al colegio, no solo por lo inasequible de los alimentos sino también por la carencia del agua y los prolongados cortes de luz que impiden conservar la comida refrigerada.