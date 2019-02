SNTP: Equipo de Univisión retenido en Miraflores fue liberado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el equipo de noticias de Univisión encabezado por el periodista Jorge Ramos, fue liberado este lunes luego de que fueran retenidos en el Palacio de Miraflores.

“Liberado todo el equipo de Univisión. Acaban de salir de Miraflores, dónde se encontraban desde las 4:30pm al volver de almorzar tras la segunda reprogramación de una entrevista pautada con Nicolás Maduro”, informó el SNTP en Twitter.

El presidente de Univisión Noticias, Daniel Coronell, aseguró que se comunicó con Jorge Rodríguez y este le informó que tanto Ramos como su equipo se encuentraN rumbo al hotel en el que se hospedan.

"El ministro de comunicaciones de Nicolás Maduro me asegura que Jorge Ramos y los otros miembros del equipo de Univisión fueron liberados y van rumbo a su hotel. No he podido hablar con ellos", publicó Coronell en la citada red social.

Ramos, junto a otros cinco periodistas, se encontraban realizando una entrevista a Nicolás Maduro cuando fueron retenidos, según le comunicó Jorge Rodríguez a Univisión, por presuntamente calificarlo como un dictador y asesino.