Ser buen padre y alcalde de Baruta, el reto de Darwin González 

Inicia la mañana y Darwin González, alcalde de Baruta, se prepara para trabajar en una agenda llena de compromisos. La primera actividad pautada es llevar a sus hijos al colegio, porque durante su jornada siempre debe tener espacio para compartir con ellos. No tiene dudas de que su familia es lo más importante de su vida.

“Mis dos hijos y mi esposa son mi fortaleza. Yo le agradezco a Dios ser alcalde y ha sido una gran oportunidad porque Baruta es un municipio único, pero yo creo en la familia como la base de la sociedad. Yo no puedo ser un buen político si no soy un buen esposo y buen padre (…) Hacer política es muy duro por eso siempre busco tener un equilibrio entre mi trabajo y mi familia”, dijo en exclusiva para El Nacional Web.

Antes de llegar al colegio, narra sus inicios en la política y recuerda su primer cargo en una institución pública. Al rememorar esa etapa, no deja de mencionar que así fue como conoció a Peggy de González, su esposa, con quien cumplió recientemente 12 años de matrimonio. “Fui a una entrevista de trabajo y quién abrió la puerta fue Peggy, allí me enamoré”.

Obtuvo el empleo y comenzó a trabajar con David Uzcategui, ex concejal de Baruta, y así fue como dio sus pasos en el mundo de la política, dejando atrás su cargo adminstrativo.

Para González ser alcalde no estaba entre sus aspiraciones. Sin embargo, llegó la oportunidad de asumir la autoridad municipal y decidió no abandonar a los habitantes del municipio.

“Siempre he intentado retirarme de la política porque no es fácil gestionar en esta situación. Nunca me había planteado ser alcalde, pero no iba a permitir entregar este municipio y abandonar al baruteño”.

Su agenda tiene como siguiente punto un contacto con los vecinos en un mercado municipal. Mientras se dirige hacia el lugar se refiere a las dificultades que enfrentó durante la campaña para las elecciones de alcaldes, en la que la mayoría de los partidos opositores hicieron un llamado a no participar en el proceso.

“Fue difícil, pero nosotros veníamos de hacer un trabajo en el municipio con David Uzcategui y nuestros vecinos. No estuvimos dispuesto a dejarlos solos. Mucha gente no quería asumirlo”.

Aunque al caminar los vecinos se le acercan para informarle que fueron resueltos varios problemas en la comunidad, González reconoce las dificultades que ha tenido para gestionar ante la situación que enfrenta el país.

El alcalde explica que lo más complejo ha sido resolver las principales necesidades del municipio ante los recortes en el presupuesto.

“El año pasado, la Alcaldía recibió 7.000.000 de dólares que ya significaba una caída. Para este año, a pesar de los esfuerzos que hemos realizados en la recaudación, llegaríamos a 1.000.000 de dólares. Esto nos evita hacer una buena gestión en un municipio tan grande como Baruta. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo para nuestros vecinos”.

En medio de las dificultades presupuestarias, la Alcaldía ha realizado alianza con empresarios y vecinos para atender los problemas en Baruta. González, además, ha asumido labores que no corresponden a su gestión debido a que, a su juicio, si no las atiende eso afectará la calidad de vida de los baruteños.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias a Dios y al contacto con las comunidades hemos logrado enfrentar esta situación. De distintas maneras hemos conseguido recursos y apoyos que nos permiten continuar trabajando”.

Ahora su agenda contempla inspeccionar varios botes de agua que han denunciado los vecinos. Recuerda que la solución de este problema compete a la empresa estatal Hidrocapital, pero ante la falta de respuesta su equipo intenta solventar debido a que están afectando el asfaltado.

“Estamos recuperando los botes de agua en el municipio, aunque no es parte de nuestras responsabilidades, lo hemos asumido porque trabajamos por el bienestar de los baruteños”, indicó González.

Es casi mediodía, pero antes de almorzar, el alcalde debe visitar el colegio municipal Jermán Ubaldo Lira, ubicado en las Minas de Baruta, en el que hará entrega de útiles escolares. Recalca la importancia de mantener las escuelas municipales a pesar de la situación económica que enfrenta el país.

“Son más de 4.200 alumnos de escuelas municipales que tenemos y en todos los colegios se mantienen los comedores. Hemos hecho grandes esfuerzos para que nuestros niños no se vean afectados. Sabemos la importancia que tiene la educación y por ello haremos lo que sea posible para que mantenga su calidad”.

Al llegar a la sede de la Alcaldía, sale para conversar con los vecinos en las inmediaciones de la institución. Escucha atentamente las denuncias de algunas personas e inmediatamente le pide a su equipo atender las irregularidades.

Camina por la Plaza El Cristo de Baruta y puntualiza las labores de cultura que realizan desde el ente municipal. Asegura que es primordial en su gestión recuperar los espacios públicos para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos.

“Un gobierno se hace en la calle, no en la oficina. La única forma de que sepamos la realidad del municipio es recorriéndolo. Tenemos un compromiso con la recuperación de espacios públicos porque queremos que los ciudadanos los puedan utilizar”.

Ya pasó la hora del almuerzo y el alcalde debe acudir a la presentación de las estadísticas por parte de la Policía de Baruta. Va caminando acompañado por su equipo de trabajo, mientras cada funcionario policial se para firme a su paso.

“Tenemos una policía municipal comprometida con sus ciudadanos. Es un organismo que no ha sido politizado, al contrario todos los alcaldes hemos sido responsables de saber que los funcionarios tienen experiencia y su reto es nuestra seguridad”, refiere mientras explica que la policía municipal logró disminuir los delitos en la entidad en comparación con 2017.

El alcalde se prepara para regresar a la calle y seguir resolviendo los problemas locales, pero no sin antes felicitar al organismo de seguridad por su desempeño, el cual permitió una disminución de más de 50% en robos.

Durante su visita a las instalaciones de la Alcaldía lo acompaña la jefa civil del municipio, Reyna Alemán, quien le recuerda que enviará una postulación para aspirar al Premio Gobernarte, que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo y del cual fueron ganadores en el año 2017. El proyecto postulado es la iniciativa del Registro Civil de digitalizar todos los trámites y que los baruteños puedan realizar todos los requerimientos en Internet.

“Pretendemos agilizar todos los procesos que requieran los ciudadanos para que puedan ser resueltos sin necesidad de acudir a la sede”, comentó.

En la salida de su oficina se encuentra una foto de su padre, al verla, no duda recordar las enseñanzas que le dejó aquel agricultor venezolano que, mediante la venta de frutas, logró sacar adelante a sus hijos.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, solo alcanza decir: “Fue todo para mí. En todo lo que hago se encuentra mi padre”.

Secó sus lágrimas para anunciar su salida a los distintos operativos policiales que se desarrollan en el municipio. Acompañado de Manuel Tangir, director de Polibaruta, toma un casco, un chaleco antibalas y da la orden: “Vamos primero al operativo de Las Mercedes, luego a El Cafetal y finalizamos en Las Minas de Baruta”.

Cae la noche y así inicia el final del día para el alcalde, en el camino hacia el operativo policial, recibe una llamada de la que solo se logra escuchar: “Termino los operativos y llego a la casa”, le está hablando a su hijo mayor, de siete años, quien lo espera para dormir.