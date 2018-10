Senador Corker sobre muerte de Albán: Esto es perturbador

Bob Corker, senador estadounidense, rechazó este lunes la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán, y aseguró que el gobierno tiene la responsabilidad de informar sobre la investigación que se lleve a cabo sobre el suceso.

"Hoy en Venezuela murió Fernando Albán, un joven dirigente opositor, mientras estaba detenido por el gobierno. Esto es perturbador y el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que todos entendamos cómo pudo haber ocurrido eso", indicó Corker en Twitter.

El senador norteamericano mantuvo una reunión este lunes con representantes de la oposición en el país. El encuentro fue criticado por Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, quien aseguró que el encuentro fue, a su juicio, intrascendente.

