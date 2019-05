Sebin impide la entrada de Joel García a la casa de Iván Simonovis

Bony Pertíñez, esposa del preso político Iván Simonovis, denunció este jueves que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional impiden la entrada de Joel García a la casa del detenido.

"El Sebin niega el acceso de Joel García, abogado defensor de mi esposo, a nuestra casa. Hago responsable a Nicolás Maduro por lo que pueda pasarle a mi esposo y nuestro hogar", escribió Pertíñez en Twitter.

Por su parte, García aseguró que es imposible que las autoridades policiales desconozcan el paradero de Simonovis debido a que el detenido lleva un GPS en un tobillo.

El abogado responsabilizó al Estado de lo que le suceda a Simonovis.

"Hay rumores de que se fugó, pero oficialmente no tenemos información, y hasta que Iván Simonovis no aparezca no podemos dar ninguna credibilidad a ninguna versión. Si se fugó tendrá que aparecer. Si el Estado dice que se fugó y no aparece nosotros hablaremos de una desaparición bastante misteriosa. La responsabilidad de lo que le pase a él y a toda personas que está privada de libertad es responsabilidad del Estado", dijo García en las afueras de la residencia.