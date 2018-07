Sebastiana Barráez: Freddy Bernal me asusta

La periodista venezolana Sebastiana Barráez respondió a los mensajes de solidaridad que le llegaron después de que Freddy Bernal, jefe nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), anunciara que la demandará.

"Freddy Bernal me asusta, pero no tanto como para achicopalarme", escribió Barráez en su cuenta de Twitter.

Bernal denunciará a Barraez por señalamientos sobre el uso ilícito de vehículos resguardados por el Estado.

"Yo en lo particular voy a ejercer acciones de carácter penal contra esta periodista para que responda ante los tribunales sobre esos señalamientos", indicó Bernal en una rueda de prensa

La periodista indicó que esta no es la "primera batalla contra el poder" que enfrenta.

No es mi primera batalla contra el poder. Desde que empece el periodismo he enfrentado no se cuantos escollos. https://t.co/Wos7cdsaRr