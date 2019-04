Scott: Habrá que considerar milicia de EE UU para dar ayuda humanitaria

Rick Scott, senador republicano del estado de Florida, afirmó este miércoles que tendrán que considerar la ayuda de militares estadounidenses para entregar la ayuda humanitaria en Venezuela.

Por medio de Twitter, el funcionario de Estados Unidos indicó que la medida podría ser tomada ante la negativa de Nicolás Maduro de dejar que el cargamento entre en el país.

“Nicolás Maduro no nos ha dejado otra opción”, señaló en la red social.

De la misma forma, aseguró que la población de Venezuela está muriendo. “La ayuda en este almacén puede alimentar a 30.000 personas 10 días, pero Maduro lo está bloqueando”, agregó durante una visita que hizo este miércoles en el Puente Internacional Simón Bolívar.

Scott aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho todo lo posible para ayudar a los venezolanos que enfrentan la crisis en el país.

“Maduro es un matón. Estoy con la gente de Colombia y Venezuela”, añadió.

People are suffering. People are dying. In our hemisphere. On our watch. The aid in this warehouse can feed 30,000 people for 10 days, but Maduro's blocking it.



It’s clear that we'll have to consider American military assets to deliver aid. @Nicolasmaduro has left us no choice. pic.twitter.com/GeB2qsL9rc