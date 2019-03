Un nuevo funcionario de la Fuerza Armada Nacional (FAN) decidió salir del país para ponerse a las órdenes de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Cristian Charris, sargento primero, indicó que no decidió convertirse en militar para servir y trabajar de la mano con guerrilleros ni delincuentes. Agregó que decidió colgar su uniforme para apoyar al mandatario interino venezolano.

Desde el pasado 23 de febrero militares venezolanos de diferentes componentes de la Fuerza Armada comenzaron a llegar a territorio colombiano en busca de refugio debido a la crisis política y humanitaria que padece el país.

La cifra asciende a unos 1.000 hombres activos que son atendidos por autoridades colombianas y que posteriormente son ubicados en albergues en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Otro funcionario decidió “colgar” su uniforme y colocarse del lado correcto. El Sargento Primero Cristian Charris salió del país y afirma que está a la orden del pdte. @jguaido Me dice: “Yo no me hice militar para trabajar de la mano con guerrilleros, ni delincuentes” pic.twitter.com/7t1HbLZia7