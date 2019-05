Rubio: “Tenemos información muy útil sobre Cabello saliendo de El Furrial"

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró que tiene información "muy útil" sobre una reciente actividad de Diosdado Cabello mientras se encontraba en El Furrial, en el estado Monagas.

"Hay un montón de información muy útil sobre Diosdado Cabello saliendo de el Furrial en Monagas (Venezuela). Un recordatorio al régimen de Maduro que no es gobierno sino un anillo de crimen organizado. No existirá ningún honor entre ladrones, escribió el representante estadounidense.

El senador aseguró que el oficialismo está centrando sus estrategias en controlar Caracas, mientras mantiene en completo olvido al resto del país, motivo principal por el que la ciudad capital recibe suministro de gasolina. Añadió que la otra mitad es repartida por todo el territorio nacional, agudizando las extensas colas que se registran a diario para abastecerse de combustible.

"El régimen de Maduro ha abandonado casi todo el país y se centra en mantener el control en Caracas. La mitad de la gasolina que se está refinando se envía a la ciudad capital, mientras que las largas colas en las estaciones de todo el país y ocho ciudades reportan que no tienen gasolina”, fueron parte de las palabras de Rubio.

Lots of very useful information about drug lord Diosdado Cabello coming out of El Furrial in #Monagas #Venezuela. A reminder the #MaduroRegime is not a government it’s an organized crime ring. And there is “no honor among thieves”