Rubio: Necesitamos hacer más hasta que la democracia retorne a Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense, se refirió este jueves sobre las consecuencias de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Explicó que Estados Unidos no debe dejar de tomar acciones hasta que, a su juicio, retorne la democracia en el país.

“Hemos hecho mucho, pero necesitamos hacer mucho más hasta que la democracia constitucional retorne al pueblo de Venezuela”, dijo Rubio en su cuenta de Twitter.

El senador también alertó sobre nexos de Maduro con regimenes autoritarios que amenazan la paz mundial. Alertó el riesgo que el gobernante venezolano intente convertir al país en bases de operaciones de Irán o de Rusia en el hemisferio.

“Es mucho lo que está sucediendo allí que tiene un impacto directo en los intereses de los Estados Unidos”, señaló.

The entire world right now is in a battle between authoritarianism and democracy. It’s happening right here in our own hemisphere. We must continue to stand up against authoritarian regimes until a constitutional democracy returns to the people of Venezuela. pic.twitter.com/1FugdgagxD