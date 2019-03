Rubio: Maduro pretende dividir a la oposición con negociaciones falsas

Marco Rubio, senador del condado de Florida, Estados Unidos, advirtió este sábado que Nicolás Maduro intentará dividir a la oposición venezolana mediante negociaciones falsas y otras acciones.

“El régimen de Nicolás Maduro intentará dividir a la oposición de Venezuela mediante falsas negociaciones y movimientos simbólicos”, afirmó Rubio en su cuenta de Twitter.

Recalcó que la labor del gobierno de Estados Unidos continúa comprometida con Juan Guaidó, presidente interino del país, por lo que solo acatarán sus decisiones. “Las sanciones y la política de Estados Unidos responderá solo a las solicitudes de la Asamblea Nacional y a Guaidó”, destacó.

En días pasados, el senador advirtió que la situación en la nación podría agudizarse debido a las acciones de Maduro en contra de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino de Venezuela aprehendido por órdenes de dirigentes oficialistas.

