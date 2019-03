Rubio instó a congresistas a rechazar llegada de aviones rusos a Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense, instó este martes a los miembros del Congreso de Estados Unidos, que han manifestado su desacuerdo con una intervención militar en Venezuela, a desaprobar la llegada de militares rusos al país.

“Espero que los congresistas y líderes regionales que se oponen a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sean tan contundentes ahora que Rusia está enviando su ejército a ese país”, expresó el político desde su cuenta de Twitter.

El gobierno estadounidense criticó este lunes la llegada de al menos 100 aeronaves militares rusas, que arribaron al país durante el fin de semana.

Otros organismos internacionales como el Grupo de Lima también condenaron el hecho y lo calificaron como una “amenaza a la paz”.

I hope the members of Congress & the regional leaders who said they opposed U.S. “military intervention” in #Venezuela will be just as forceful now that #Russia is sending it’s military to Venezuela.



https://t.co/VeKIrq2Ccr