Rubio: Criminales de Maduro asesinan a civiles y militares no hacen nada

Marco Rubio, senador estadounidense, deploró este martes el asesinato de una mujer de la tercera edad durante las protestas que se realizaron en Maracaibo, Zulia, por las fallas de los servicios básicos.

“Informe del periodista Lenin Danieri: La mujer en Venezuela fue asesinada a sus 60 años por pandillas armadas del régimen de Maduro durante las protestas por falta de agua potable. Mientras los criminales asesinan a civiles, los líderes militares están de pie y no hacen nada”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

El lunes en la noche se desarrollaron varias protestas en la entidad zuliana, luego de tener varios días sin el servicio eléctrico debido al apagón que afectó a todo el país.

Report by @LDanieri about woman in #Venezuela in her 60’s murdered by armed #MaduroRegime gangs during protests over lack of drinking water.



Meanwhile military leaders stand by & do nothing, while criminals murder civilians. https://t.co/QAnXZOb8Va