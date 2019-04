Rubio: Comercio entre Venezuela y Turquía favorece al régimen de Maduro

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, se refirió este jueves a los vínculos comerciales entre el gobierno de Turquía y Nicolás Maduro en Venezuela.

“El régimen y Turquía han creado un comercio que enriquece a la familia del crimen de Maduro”, expresó el político por Twitter.

En consecuencia, aseguró que investigadores de al menos tres países realizan estudios sobre este tema, el cual calificó como un “esquema criminal” construido sobre el "oro robado" y el comercio de alimentos con el presidente de Turquía, Recep Erdogan.

#MaduroRegime & #Turkey have created a trading scheme that enriches a #MaduroCrimeFamily crony.



Now investigators from at least 3 countries are looking into this criminal scheme built on gold stolen from #Venezuela & food trade with #Erdogan

https://t.co/pVq2tS7EAJ