Rodríguez Zapatero refutó acusaciones de Borges: Son una burda calumnia

El ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió el sábado a las acusaciones que le hizo el diputado Julio Borges, quien afirmó que el ex mandatario lo amenazó con orden de arresto por negarse a firmar el acuerdo del diálogo con Nicolás Maduro en República Dominicana, en febrero del presente año.

Rodríguez Zapatero tachó de “burdas calumnias” las acusaciones hechas por el parlamentario y dijo que su único objetivo es lograr una convivencia pacífica en ese país. “Es absolutamente falso, impensable y hasta insólito, porque precisamente parte de lo que he hecho en Venezuela es trabajar por la liberación de personas que estaban en la cárcel e intentar que la política no llegara a límites a los que a veces ha llegado”, expresó el ex presidente.

Las amenazas, personales y a familiares, señaladas por Borges se habrían realizado durante el diálogo efectuado en Dominicana entre el oficialismo y la oposición, durante el cual el español fungió como mediador para culminar sin lograr ningún acuerdo entre las partes con respecto a las discutidas elecciones.

El gobierno venezolano solicitó a la Interpol la captura de Borges, acusándolo de ser partícipe en el atentado contra Nicolás Maduro durante el 81 aniversario de la GNB con dos drones cargados con explosivos. Aseguran que hay 20 implicados en el “magnicidio en grado de frustración”.