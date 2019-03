Rodríguez: No hemos podido poner en funcionamiento los equipos dañados

Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el nuevo apagón que afectó al país aproximadamente a las 5:00 am de este miércoles se debe a la falla en una línea del sistema eléctrico.

"No hemos podido poner en funcionamiento los equipos dañados por el ataque terrorista y se suscitó una falla en una línea que generó inestabilidad en el sistema y pérdida de carga en una parte del territorio nacional", dijo Rodríguez.

Desde el lunes a la 1:30 pm hasta este miércoles se han registrado varios apagones en el país.

Los apagones evidenciados desde el lunes ocurren 18 días después de que una falla eléctrica dejó a Venezuela sin energía eléctrica por más de 100 horas.

10:39 am. Jorge Rodríguez informa que el nuevo apagón de este #27Mar a las 5:04 am se originó por "una falla en una línea que generó inestabilidad en el sistema y pérdida de carga en una parte del territorio nacional". Pide a los venezolanos no preocuparse. Vía RNV. pic.twitter.com/5yvSht2mlO