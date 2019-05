Richard Blanco pidió protección en la residencia del embajador argentino

Richard Blanco, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, pidió protección este miércoles en la residencia de del embajador argentino, en Caracas, Eduardo Porretti. El parlamentario aclaró que permanece en calidad de huésped en la sede diplomática.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Sergio Novelli, Blanco indicó que su estadía en la residencia argentina corresponde a una medida de resguardo, debido a la detención que se llevó a cabo este miércoles en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.

“Luego de la decisión tuve que tomar una medida de resguardo porque esta gente está tomando sus últimos actos sucios. Están en una onda de persecución. El que me conoce sabe que no soy ningún miedoso, pero ayer decidí estar acá temporalmente en calidad de huésped, no he llenado ninguna planilla. Lo hice porque luego de la detención arbitraria de Edgar Zambrano me llamaron para decirme que ya me tenían localizado y ya tienen planeado hallanar mi casa”, agregó.

Blanco señaló que ha mantenido comunicación con el embajador de Argentina, con el canciller de ese país, Jorge Faurie, y con altos funcionarios del presidente Mauricio Macri.

Además, exigió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que active el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, para ingresar ayuda humanitaria con carácter de urgencia.

“Exigo a nuestro presidente aplicar el articulo 187 numeral 11 de la Constitución para traer una ayuda de emergencia internacional. Yo estoy hablando de una ayuda humanitaria urgente para atacar varios ámbitos, eso es lo que se debe hacer en esto casos de contingencia. Los voceros de Estados Unidos han dicho que van a ayudar a Venezuela en este caso ¿Por qué no hacerlo?”, dijo el dirigente político.