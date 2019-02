Reynaldo Armas: Negar la crisis humanitaria no tiene perdón de Dios

Reynaldo Armas, cantautor venezolano de música folklórica, indicó este martes que participará en el concierto a favor de la ayuda humanitaria convocado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que se llevará a cabo este viernes en la frontera del país con Cúcuta.

"Confirmo mi participación para el próximo 22 de febrero a partir de las 10:00 am en la ciudad de Cúcuta, por Venezuela y los venezolanos. Hay que colocarse del lado correcto de la historia", informó mediante un video divulgado en las redes sociales.

Señaló que la conducta de Nicolás Maduro ante la negación de la crisis humanitaria y el rechazo de la ayuda por dicho problemas es una acción que no tiene perdón.

"Lo que está a la vista no necesita anteojos. Negar que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria no tiene perdón de Dios. Con solo viajar por el país y comprobar las calamidades que padecen los venezolanos se me parte el alma", reflexionó.

Guaidó anunció para este viernes un concierto a beneficio de la recolección de fondos para la ayuda humanitaria que se realizará en la ciudad colombiana. En el evento, participarán artistas como Juanes, Miguel Bosé, Luis Fonsi, entre otros artistas internacionales.