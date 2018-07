Revocatorio busca aval de la AN para créditos internacionales

El anuncio del presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, de que el oficialismo tiene todos los cálculos listos para revocar a los diputados opositores de la Asamblea Nacional evidencia el apremio gubernamental por retomar el control del Poder Legislativo, lograr el aval para los créditos internacionales que solicite y cerrar las vías para la transición. En esto coinciden el politólogo Oscar Vallés y el constitucionalista Luis Alfonso Herrera.

“La propuesta de Cabello tiene varias lecturas: uno de los grandes problemas del gobierno es su dificultad para gestionar créditos con capitales internacionales, dado que no tiene el respaldo de la Asamblea Nacional, que es el interlocutor constitucional válido para esto. La asamblea nacional constituyente no sirve para estos fines y además no va a durar para siempre, tiene fecha de término y Diosdado Cabello quiere retomar el control del Legislativo”, explicó Vallés.

El analista cree que el referéndum revocatorio de los diputados elegidos el 6 de diciembre de 2015 es la principal oferta del presidente de la ANC, y también vicepresidente del PSUV, al congreso del partido que se realizará la próxima semana: “Cabello buscará allí consolidar el respaldo para que los equipos regionales se activen para recolectar firmas y solicitar el revocatorio de los diputados en cada estado del país. La decisión de este referéndum no puede decirse en Miraflores; de esta manera, al final, si no se logra el objetivo, la derrota no será de Cabello, será del pueblo”.

El constitucionalista Luis Alfonso Herrera considera que “el plan de Cabello es claro: apurar, antes de dictar la nueva Constitución comunista, la eliminación de la Asamblea Nacional, por una vía aparentemente democrática y constitucional. El objetivo evidente es recuperar el control del Poder Legislativo (el totalitarismo vive de lo simbólico), o finalmente cesar su funcionamiento vía la constituyente”.

Sostuvo que la vía para la transición en el país es la AN y de allí todas las maniobras que se gestan desde el gobierno para cerrar las vías a esa posibilidad.

Herrera indicó que cronológicamente procedería la solicitud del revocatorio de los diputados, dado que en este se cumple la mitad del período de cinco años para el cual fueron elegidos en 2015. Recordó que para solicitar la revocatoria de mandato, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, se requiere de “un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción”.

Sin embargo, el constitucionalista cree que “no hay normativa constitucional vigente que sirva de base para tal convocatoria, menos aún instituciones autónomas e independientes capaces de realizar una consulta democrática justa. No procede desde que por acción del cesado Ejecutivo, del usurpador TSJ y sobre todo de la ilegítima ANC, la Constitución de 1999 está, de hecho, suspendida y en su lugar, además del Plan de la Patria y la legislación revolucionaria producida vía decretos-ley, se aplica es la voluntad política de Maduro, de la alta dirigencia del PSUV y de aquellos que controlan, dentro y fuera del país, la actuación de esa constituyente”.

Consulta. A principios de julio, el constituyente Pedro Carreño anunció que el mecanismo del revocatorio para los parlamentarios será sometido a consulta en los 23 estados y el Distrito Capital para presentar una propuesta consensuada.

“Efectuaremos una evaluación para determinar a quiénes se les recogerán las firmas para el revocatorio”, dijo Carreño.

En 2002, una sentencia del TSJ dictaminó que cuando son revocados los diputados nominales, la curul es asumida por su suplente. Sin embargo, no está claro qué ocurre cuando los revocados son los diputados por lista.