Reuters: Guaidó pidió frenar repatriación de oro en Banco de Inglaterra

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, solicitó a la primer ministro británica, Theresa May, detener la repatriación de 31 toneladas de oro que el emisor venezolano tiene en las bóvedas del Banco de Inglaterra, reseñó Reuters.

Guaidó indicó en las cartas a May y a Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, que la repatriación era ilegal porque la designación de Calixto Ortega como presidente del Banco Central (BCV) no fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

Nicolás Maduro realizó la petición en octubre del año pasado cuando la nación tenía 14 toneldas de oro en el banco británico. En el proceso de gestión para intentar movilizar los lingotes, el emisor venezolano duplicó su posición de oro en esa institución a 31 toneladas, equivalentes a 1.200 millones de dólares.

A pesar de las solicitudes de Ortega para movilizar los lingotes de oro solicitados por Maduro, las autoridades británicas no han realizado dicha movilización, cuyo transporte es costoso.

Con información de Reuters