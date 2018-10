La respuesta de un psicólogo a Iris Varela: Tú caerás presa algún día

El psicólogo venezolano Alberto Barradas le respondió este domingo a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, luego de llamarlo "sociópata".

“Te voy a explicar Iris. Tú tienes poder, pero no cultura. No soy sociópata, tú sí. Yo viviré en democracia, tú caerás presa algún día”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Barradas realizó una publicación en la que explicó por qué los seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez deben sentir miedo, a lo que, según el psicológo, viceministros, algunos medios y Varela le respondieron.

La ministra habría sugerido, a través de un tuit, que el Ministerio de Salud debe inhabilitar al psicólogo. “El Ministerio de salud debe inhabilitar a este sociópata. Cómo puede ejercer así?”, publicó.

Por su parte, Barradas indicó que: “Me pueden quitar el título, pueden retener mi pasaporte como sé que lo harán si llego a Venezuela, pero nada de eso me importa. Ningún sacrificio es en vano para ayudar a mi tierra”.

