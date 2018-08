Requesens: Toda Venezuela quiere sacar a Maduro del poder

Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición venezolana seguirá "luchando" para sacar a Nicolás Maduro del poder, pues está convencido de que eso es lo que quiere el pueblo venezolano.

“Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder, porque hoy Venezuela está exigiendo y clamando y alzando la voz para sacarlo”, expresó el diputado.

Requesens se refirió a los ciudadanos que han fallecido durante el último período gubernamental por causa de la inseguridad y responzabilizó al presidente Nicolás Maduro de la situación. Destacó que quienes se encuentran dentro del territorio nacional seguirán al frente luchando por el país.

“Muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país y muchos están bajo tierra porque los mataste, Nicolás y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho”, dijo Requesens.

Requesens concluyó su discurso refiriéndose a que el gobierno no tiene estrategia y que buscan “aplastar” a quien piense distinto.

“A mí que no me digan que la dictadura tiene estrategia, porque no la tiene, aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que sea distinto, dentro de sus filas o fuera de ellas”, finalizó.

Asimismo, se refirió a la situación del parlamentario José Manuel Olivares, el cual debió sacar a su esposa e hijo de tres meses de edad del país, por una orden de captura en contra de su cónyuge.