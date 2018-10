Representantes del gobierno y oposición se reúnen con senador Bob Corker

Representantes de la oposición venezolana mantienen este lunes una reunión con el senador de Estados Unidos Bob Corker, quien arribó este domingo al país para mediar durante la crisis política en el país.

Una fuente de la agrupación Un Nuevo Tiempo (UNT), partido del presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, aseguró a la agencia de noticias EFE que un sector de la oposición se reúne desde las 10:00 am con el senador republicano en un hotel de la capital del país.

El mismo informante señaló que UNT no planeaba participar en el encuentro y que el líder del partido, el ex candidato a la Presidencia Manuel Rosales, no asistió. En representación del partido, fue enviado un emisario cuya identidad se desconoce. Varias organizaciones políticas optaron por realizar la misma acción.

En tanto que los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y La Causa R suscribieron una misiva en la que alertan que la visita de Corker "puede ser utilizada por el régimen del presidente Nicolás Maduro para ganar tiempo".

"No sería la primera vez que Maduro sorprende la buena fe de personas que adelantan esfuerzos de mediación, pero resultan burlados y descalificados ante la opinión pública nacional e internacional", redactaron en un documento que fue publicado este domingo.

Periodistas locales informaron que Corker se reunió el domingo con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encuentro del que no se dio ningún detalle. El encuentro podría darse de la misma forma con el presidente Nicolás Maduro.

El ex presidente del Parlamento, Julio Borges, señaló que la visita de Corker "es absolutamente intrascendente" y recordó que el senador no se presentará a la reelección, por lo que al dejar su escaño perderá influencia en el Congreso de Estados Unidos.

Corker estuvo en mayo en Venezuela y, después de sostener reuniones con el sectores del ejecutivo el gobierno de Maduro, se liberó al estadounidense Joshua Holt, quien estuvo encarcelado por casi dos años bajo acusaciones de espionaje.

Carlos Raúl Hernández, politólogo, aseveró que ninguna información de los temas conversados con el senador se han hecho públicos y que espera que todo sea dichop ante el presidente Nicolás Maduro.